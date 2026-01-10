2025年9月に北朝鮮領空を侵犯して撃墜されたと報じられた韓国の無人機（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部の報道官は、韓国から4日に偵察用の無人機が飛来し領空侵犯したため、墜落させたと明らかにした。朝鮮中央通信が10日報じた。報道官は9日付の声明で「主権を侵害する挑発行為」だと指摘。「必ず代償を払わせる」と強く反発している。声明によると、軍事境界線に近い韓国・仁川市江華郡の上空を北