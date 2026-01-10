バンダイスピリッツは、『仮面ライダーギーツ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダータイクーン ブジンソード」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー