メガハウスは、『原神』より「るかっぷ 原神 ゴロー【限定座布団付き】」(5,390円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ 原神 ゴロー【限定座布団付き】」(5,390円)見上げる見守る「るかっぷ」シリーズに、『原神』より「ゴロー」が登場。るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特