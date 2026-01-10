ウォルト・ディズニー・スタジオは、2025年の劇場公開作品が全世界で65億8,000万ドル（約1兆293億円）に到達し、スタジオとして年間興行収入ランキングで世界1位の記録となったことを発表した。 同スタジオが全世界興行収入で60億ドル（約9,384億円）超えを記録するのは、2016年、2017年、2018年、2019年に続き5回目。2019年以降、60億ドル突破を果たしたのはディズニーが初めて、かつ唯一のスタジオとなる。 すべて