認知症予防で食事を見直したい。でも「何を減らし、何を増やせばいいの？」と迷う人も多いはずです。脳神経内科医の田頭秀悟先生に、エビデンスに基づく食事法と、先生ご自身が実践する食習慣について伺いました。今回のテーマは「認知症予防のための食事の摂り方」です。注目したいのは「久山町研究」 田頭先生が参考にするのが、日本最大級の疫学研究として知られる久山町研究(九州大学)です。主食は控えめに、野菜中心にしつつ