「昔からの女友達が結婚しただけ」「仲が良くなった女性が既婚者だった」など、それぞれ事情はあるかもしれませんが、友達とはいえ人妻と親しくしすぎるとよからぬ疑いをかけられるものです。相手の夫に問い詰められたくなければ、どんなことに気を付けるといいのでしょうか。そこで今回は、20代から30代の男性に聞いたアンケートを参考に「相手の夫に『それは不倫！』と疑われる人妻への接し方」をご紹介します。【１】夫が留守の