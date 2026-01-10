１０日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分）では、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんが昨年１２月２４日、老衰のため９２歳で死去したことを伝えた。ＭＣのタレント・中山秀征は「昭和の爆笑王・三平師匠を支えた、まさに陰の立役者ではないかと思います」と話すと「おかみさん、お疲れ様でした」と深々と頭を下げていた。中山は、かつて司会を