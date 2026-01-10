山梨県上野原市の山火事は消防などが消火活動にあたっていますが、現在も延焼が続いています。火は住宅まで50メートルほどのところまで近づいています。【映像】煙が立ち上り火が燃え広がる扇山（実際の様子）8日午前10時45分ごろ、上野原市の扇山で「煙が見える」と通報がありました。消防などによりますと、9日は消防のヘリや地元の消防団などに加えて、災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリも参加して消火活動にあたりました