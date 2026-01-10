東京・大田区で会社社長の男性を殺害したとして従業員の男が逮捕された事件で、凶器とみられる刃物が男が以前住んでいたマンションの敷地内で見つかったことがわかりました。【映像】連行される容疑者山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、自身が働く音響などの設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）を刃物で刺すなどし殺害した疑いがもたれています。現場には凶器は残っていませんでしたが、その後の捜査関係者への取材で、凶器と