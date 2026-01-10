気象庁＝東京都港区発達する低気圧や上空の強い寒気の影響で、日本列島は12日にかけて日本海側を中心に大荒れとなる見通しだ。気象庁は10日、西日本から東日本の日本海側と北日本で、暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。11、12日は北日本と東日本で大雪や猛吹雪、西日本では大雪による交通障害にも警戒が必要だ。気象庁によると、10日夜にかけ、低気圧が急速に発達しながら、朝鮮半島付近から日本海北部に進む見通し