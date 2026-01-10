【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 2ー3 東レアローズ静岡（1月4日・男子第9節）【映像】「揺れるサーブ！」公式SNSも驚いたサーブの軌道ボールが揺れながら落ちる衝撃的なサービスエースが炸裂。相手リベロも対応しきれない強烈な一打にリーグ公式SNSも「揺れるサーブ！」とこの映像を投稿して驚きの反応を見せた。大同生命SVリーグ男子の第9節での一コマ。東レアローズ静岡は敵地で日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。試合序盤