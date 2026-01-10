日本維新の会の所属議員が国民健康保険（国保）の支払いを回避する目的で一般社団法人の理事に就いていた疑惑。同党は兵庫県内の県議と市議の計４人が「脱法的行為」をしたとして処分を検討すると表明した。だが別のスキームによる国保逃れ疑惑も明らかになるなど維新を取り巻く問題は拡大の一途で、このまま解散、総選挙に突入すれば大逆風になるのは必至だ。 〈画像〉「脱法的行為と捉えられるもの」“国保逃れ”の疑惑で