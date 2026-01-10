寒い冬にエアコンの暖房機能を使うという人も多いと思いますが、雪の日にエアコンの効きが悪いと感じたことはありませんか。その原因は家の外にあるかもしれません。冬にエアコンを使う際のポイントを取材しました。 取材に訪れたのは、新潟県三条市の暖房機器などを製造するメーカー。【コロナ空調商品開発グループ豊田竜さん】「（Q．エアコンから温風が出にくいと感じることがある）雪が降る季節になると