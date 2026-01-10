「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）大相撲の西十両１１枚目、剣翔（３４、本名・安彦剣太郎）＝追手風＝が９日、埼玉県内の部屋で会見し、夫人同伴で結婚することを発表した。お相手は現役の客室乗務員、祐華さん（２９）。結婚後も仕事は続ける意向という。ハリーウィンストンの指輪をはめ、２ショット撮影。１７２センチの長身でお似合いの２ショットに、ＳＮＳでは「素敵なニュース」、「すごいな」、「綺麗な