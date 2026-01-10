団塊世代以上の人と映画の話をしていると、八千草薫ファンが多いことに気づく。どこがいいのですかと聞くと、一様に「あんなに清楚で美しい人はいない」と口を揃えるのだ。彼女はなぜこれほど人々の心をつかむ女優となったのだろうか。1月6日に迎えた生誕95周年を機会として、出演作品と共にその魅力を探ってみたい。【稲森浩介/映画解説者】【新潮社の秘蔵写真】「表面的な顔の美しさではない」と倉本聰氏…八千草薫の美しき姿