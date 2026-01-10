レンジで手軽にスイーツを スイーツ作りはオーブンが定番ですが、じつは電子レンジでもさまざまなスイーツを作ることができます。手軽だけれど本格派に負けないおいしさのレシピをご紹介。 ゴロゴロかわいいココアクッキーホロリと崩れる食感がクセになる簡単に作ったとは思えない完成度濃厚な味わいにハマりそう焼き菓子もレンジで作れる驚きのレシピ 蒸しパンやプリンなどの蒸すスイーツはレンジで作れるというイメージがあり