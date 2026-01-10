今年も日本アスリートの活躍に期待が高まる。それぞれの種目の注目選手と注目ポイントをスポーツライターの佐藤 俊氏が紹介する。2026年は、ミラノ・コルティナ冬季五輪に始まり、3月にはWBC、6月には北中米ワールドカップが開催され、スポーツへの関心がより一層高まり、熱狂と興奮が国内を席巻する1年になるだろう。そういうなかで、注目すべきチームやアスリートはいったい誰になるのだろうか。女子フィギュア17歳の新星に期