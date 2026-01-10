アメリカのトランプ大統領は、物価高などに対するデモが拡大しているイランについて、「危機に瀕している。状況を注視している」と述べました。アメリカトランプ大統領「イランは危機に瀕している。数週間前には考えられなかった都市が民衆に掌握されつつある。我々は状況を注視している」トランプ大統領は9日、このように述べたうえで、「イランは自国民をひどく扱った報いを受けている。信じられないようなことが起きている」