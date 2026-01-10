人気グラビアイドルの風吹ケイが、ラブホテル女子会でコスプレ姿を披露する場面があった。【写真】風吹ケイ、太もも露わなセクシーナースに変身！（全身あり）1月8日（木）の『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては