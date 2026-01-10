「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Smaly AIR mini SPEAKER グリーンYNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）2位Soundcore Motion 100 スペースグレーA3133N11（Anker）3位SoundCore ブラックA3102016（Anker）4位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位Smaly AIR mini SPEAKER ホワイトYNG-AIR1(WH