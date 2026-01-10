今週の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1600円高の5万1939円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は182社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、銅価格の最高値更新で再評価機運が高まった日鉄鉱業 [東証Ｐ]、12月既存店売上高