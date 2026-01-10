この記事をまとめると ■東京オートサロン2026が1月9日（金）より開幕した ■BMWが東7ホールに出展中 ■ハイパフォーマンスモデル「M2 CS」が展示されている 史上最強のM2がお披露目された 東京オートサロン2026で、昨年秋のJMSでノイエクラッセを展示したのに続き、BEVはひとつの軸としつつもICEパワートレインの充実展示を繰り広げたのがBMWだ。プレスカンファレンスに登場したビー・エム・ダブリュー株式会社代表取締役社長