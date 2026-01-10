西日本と東日本の日本海側と北日本は１０日から１２日にかけて、暴風や暴風雪、高波が予想され、気象庁は交通障害や農業施設管理に注意を呼び掛けている。気象庁によると、最大風速は、北海道で２０メートル、東北地方は１１日と１２日に２３メートル、北陸地方と中国地方は１０日と１１日に２３メートル、九州北部地方は１０日と１１日に２０メートルと予想される。また、１１日から１２日にかけては北日本と西日本で大雪に