Image: 株式会社ネイキッド 誰もが一度は名前を聞いたことがあるであろう世界的な建築家アントニオ・ガウディ。いまだ完成していない教会「サグラダ・ファミリア」を設計したことで知られています。そのサグラダ・ファミリアのメインタワーが今年完成することを記念して、『ガウディ展』が東京と大阪で開催されます。さらに今年はガウディ没後100年という節目でもあるのです。ガウディの創作