電子サックスをコントローラーとして使いながら高難易度ゲームに挑戦することで知られるライブ配信者が、初代『ダークソウル』をノーダメージでクリアしました。これにより、ダークソウル3部作と『エルデンリング』のすべてを敵の攻撃を一発も受けることなく完走したことになります。 ↑なんとクリエイティブなプレー。 この配信者はDr. Doot（ドクター・ドゥート）という人物で、音楽作曲の博士号を持ち、「エアロフォン」