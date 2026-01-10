新人看護師として夜勤デビューした友人は、穏やかな内科病棟で先輩とともに落ち着いた当直を過ごしていました。深夜になり仮眠を取るため仮眠室に向かった友人は、先輩の「何かあれば内線1番が鳴る」という言葉を思い出しつつ備えて就寝しようとします。しかし横になった直後、仮眠室の電話が“内線4番”で鳴り出し、不穏な空気が漂い始め……？ 突如鳴る電話