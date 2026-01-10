アメリカのトランプ政権による「相互関税」などの合憲性をめぐる最高裁による判断は9日は見送られ、来週に持ち越しとなる見通しです。トランプ政権による「相互関税」などの合憲性について連邦最高裁は、9日には判断を示しませんでした。連邦最高裁は通常、案件の内容ごとにいつ判決を出すかは事前に発表していませんが、新たな期日についてロイター通信は来週14日に判断を示す見通しと伝えています。