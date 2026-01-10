西宮神社の「福男選び」で、本殿を目指して一斉に駆け出す参拝者＝10日午前6時、兵庫県西宮市商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社として知られる西宮神社（兵庫県西宮市）で10日、参拝者が本殿への参拝一番乗りを目指して境内を駆け抜ける恒例の伝統神事「福男選び」があり、京都市上京区の大学4年豊川哲平さん（22）が先頭で本殿に飛び込み「一番福」となった。午前6時に太鼓の音を合図に赤門が開くと、抽選で選ばれた108人