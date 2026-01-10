ラランド・サーヤと東京ホテイソン・たけるがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『サーヤ・たけるの偏見と統計』（毎週水曜深2：55）が7日深夜にスタートした。【写真】サーヤの偏見を番組でガチ検証同番組は、日常にあふれる「〇〇な人は△△だ」という根拠のない“偏見”をテーマに、出演者が持論をぶつけ合うトークバラエティー。ただし、トークで終わらず、盛り上がった偏見を専門家監修のもと実際に統計調査し、「統計