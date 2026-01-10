「開運成田山初詣群馬号」が今月運転JR東日本は、「冬の臨時列車」として前橋〜成田間で臨時特急「開運成田山初詣群馬号」2026年1月11日（日）と17日（日）に運転します。【画像】これが前橋⇔成田「直通特急」の運行時刻＆停車駅ですの列車は、成田山新勝寺への初詣に便利な特急列車です。停車駅は前橋、新前橋、高崎、本庄、熊谷、鴻巣、大宮、成田です。両毛線、高崎線、武蔵野線、常磐線、成田線（我孫子支線）などを経