西武園競輪場のF2ミッドナイト「スピードチャンネル・スカパー杯」は2日目を終えた。尾崎睦（40＝神奈川）が予選を順当に1、1着でまとめてきた。地元平塚ガールズグランプリで2着。今節は新年の初戦で完全Vへの期待は大きい。だが、感触はいまひとつだという。「初日はグランプリの後の1走目。ユニホームも新しくしてもらったし、1着でスタートしなきゃ、という意識が強くなりすぎてしまって…。大事にいき過ぎました。2日