重要選挙が続く沖縄県で連立を解消した自民、公明両党の選挙協力の行方が焦点となっている。共産党などで作る「オール沖縄」に対抗するには、共闘が欠かせないためだ。告示が１８日に迫った名護市長選（２５日投開票）では連携態勢が整ったものの、天王山となる秋の知事選に向けた調整はこれからだ。「選挙イヤーが幕開けした。何としても結果を出していく」自民の小林政調会長は９日、那覇市での党会合に出席し、今後控える