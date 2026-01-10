9日、石油企業幹部との会合中に報道機関からの質問に応じるトランプ米大統領＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、約20の石油企業幹部を集めた会合をホワイトハウスで開き、ベネズエラの石油事業の再興に向けて巨額投資を促した。だが大手からは即時の投資決定に慎重な意見が出た。トランプ氏は供給量を増やして原油価格を下げたい考えだが、企業側との間に隔たりもみられ、早期の大幅な生産