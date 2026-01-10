クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、バレンタインシーズン限定商品として、「ミニ ドーナツ」を詰め合わせた『バレンタイン ミニ ボックス』(3個入り･10個入り･20個入り)を、2026年2月1日から2月15日までの期間限定で販売する。※記事中の価格表記はいずれも税込。店舗によって価格が異なる場合がある。〈バレンタイン限定のミニドーナツ〉バレンタインシーズンの「ミニ ドーナツ」は、全5種類。2026年は、ピンクのスマイル