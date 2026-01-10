みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。突然ですが、みなさんはカシミヤニットやカシミヤストールをお持ちでしょうか？ 大人になったら手に入れたい憧れの冬素材、カシミヤ。しかし、最近ではカシミヤをうたうあらゆる商品が発売されていて、20年前よりもカシミヤが親しみやすいものとなりました。とはいえ、その手にしているカシミヤって本当にカシミヤ……なのでしょうか。