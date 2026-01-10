【SVリーグ】群馬グリーンウイングス 3ー0 Astemoリヴァーレ茨城（1月4日・女子第11節）【映像】「触ってないって」審判が笑みを浮かべた全力アピール試合を決定づけるポイント直後、選手と審判の“珍妙”なやりとりが見られた。相手のスパイクが外れてマッチポイントを獲得した直後、“ブロックタッチ”があったとしてチャレンジが要求された。これに対して選手が「触ってない！」と必死にアピール。あまりの賢明さに表情が一瞬