アメリカ軍は9日、カリブ海の公海上で制裁対象のタンカーを拿捕（だほ）したと明らかにしました。ベネズエラと関連のあるタンカーの拿捕は5隻目です。国土安全保障省のノーム長官はSNSで、カリブ海の公海上で拿捕したタンカーの映像を公開しました。タンカーはベネズエラを出港しアメリカ軍を回避しようとしていたと主張しています。ノーム氏はそのうえで「アメリカの法律と国際法を執行し、麻薬テロを含む違法活動の資金源を断つ