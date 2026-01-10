アメリカのトランプ大統領は、ロドリゲス大統領代行が率いる現在のベネズエラ政府がアメリカに協力的だとして、「仲間のようだ」と評価しました。アメリカトランプ大統領「今、彼らは仲間のようですし、今後も仲間であり続けるでしょう」トランプ大統領は9日、ロドリゲス大統領代行が率いる現在のベネズエラ政府について、アメリカに協力的だとして「仲間のようだ」と評価しました。そのうえで、今後のベネズエラに「ロシアや中