言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。めん□□□□まえ□□しょう□□すとら答えを見る↓↓↓↓↓正解：えき正解は「えき」でした。▼解説それぞれの言葉に「えき」を入れると、次のようになります。・めんえき（免疫）・えきまえ（駅前）・えきし