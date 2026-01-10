王毅外交部長は1月8日、アフリカ連合（AU）本部で、マハムード・アリ・ユスフAU委員長と第9回中国-AU戦略対話を行いました。王部長はその際、「今年は中国とアフリカが外交関係を樹立して70年に当たり、中国の外交部長が36年連続で新年の初外遊にアフリカ訪問を選んだ」と述べ、その理由について説明しました。王部長の説明によると、まず、中国とアフリカの友情が受け継がれていることで、新年早々のアフリカ訪問は親戚を訪ねるよ