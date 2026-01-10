JR西日本によりますと、きょう（10日）午後以降、低気圧の発達により、中国地方に、強風が見込まれているため、以下の寝台特急サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号の運転を取り止めるとしています。 【東京⇒高松・琴平・出雲市方面】サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号（1月10日東京駅午後9時50分）～（1月11日高松駅午前7時27分着・琴平午前8時39分着・出雲市駅午前10時着） 【高松・出雲市方面⇒東京】サ