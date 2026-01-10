NPB(日本野球機構)の新人選手研修会が9日、都内で行われ、12球団の新入団選手115人と審判員4人が参加しました。選手らは午前中に野球殿堂博物館を訪問し、午後は座学の研修を受け、最後には元阪神の能見篤史さんから講義を受けました。ドラフト会議で最多3球団から指名を受け、阪神に入団が決まった立石正広選手は「勉強になりました」と話し、「覚醒剤とか薬物のことも事例とか、体がどういう影響を受けるかを詳しく教えていただ