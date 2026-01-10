日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが、イメージチェンジした新ヘアを公開した。岩田アナは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「８ヶ月以上伸ばしていた前髪を切りました久しぶりだ」と記し、前髪をカットしたボブヘアの新しい髪形で、愛犬を抱いているショットをアップした。この投稿には、２万件を超える「いいね！」がつけたれている。