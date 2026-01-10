ＩＭＭ通貨先物１月６日主要国通貨円の買い越し減少 円8815枚の買い越し 5253枚の買い越し減 ユーロ162812枚の買い越し 5347枚の買い越し増 ポンド30538枚の売り越し 2669枚の売り越し減 スイスフラン40266枚の売り越し 3932枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数3831枚の売り越し 129枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１月６日主要国通貨円の売り越し減少 円68117枚の売り越し 11148枚の売り越し減