ドジャースは9日（日本時間10日）、ツインズをDFAとなったライアン・フィッツジェラルド内野手（31）を獲得したと発表した。フィッツジェラルドは複数のポジションを守れるユーティリティープレーヤーで昨季メジャーデビューし、24試合で打率・196、4本塁打、9打点だった。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」によると、ド軍は万能型のアンディ・イバニエス内野手（32）とも契約。40人枠が埋まっており、1枠空ける必要