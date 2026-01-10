［共生のかたち］＜５＞川を挟み、７６棟が壁のように立ち並ぶ。その一角にナンプラーや春雨などアジア系の食材を扱う商店があり、ベトナム料理店から香草の香りがほのかに漂う。神奈川県大和、横浜両市の県営「いちょう団地」（総戸数約３６００戸）は、世帯数２８２４戸（昨年４月）の２割が外国人世帯だ。１９７５年のベトナム戦争終結後、多くのインドシナ難民が日本へも逃れた。政府は８０年、日本語教育などを行う「定