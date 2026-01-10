【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝158円18銭を付けた。昨年1月中旬以来、約1年ぶりの円安ドル高水準。高市早苗首相が23日召集予定の通常国会冒頭での解散を検討しているとの一部報道を受け、財政が拡張するとの観測から、円売りドル買いが加速した。午後5時現在は、前日比1円07銭円安ドル高の1ドル＝157円89〜99銭。ユーロは1ユーロ＝1.1631〜41ドル、183円67〜77銭