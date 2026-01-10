たしかな自信とともに、次戦の勝利を誓った。“ロス五輪世代”のU-21日本代表は10日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第2節でU-23UAE代表と対戦。MF小倉幸成(法政大2年)は「コンディションは徐々に良くなってきている。決勝トーナメントに向けて、どんどん上げていければ」と力を込めた。初戦・シリア戦は5-0と快勝した。4-3-3のアンカーとしてフル出場した小倉は、次戦への展望を語る。「(UAEは)カウンターが強みのチー