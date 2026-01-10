主戦場の右ではなく、左サイドでのプレーが続く。“ロス五輪世代”のU-21日本代表DF梅木怜(今治)はAFC U23アジアカップのグループリーグ初戦・シリア戦(○5-0)で左SBとして先発出場。「左もできることは自分の良さではある。だけど、ステップとかは右と感覚が違うので、そこは練習からしっかりやって、両方パーフェクトにできる選手になれれば」と、さらなる成長を目指している。これまで“ロス五輪世代”の右SB一番手としてプ