JR西日本によりますと、瀬戸大橋線では瀬戸大橋橋上で強風が見込まれるため、特急しおかぜ号・特急南風号の一部列車は、あす（１１日）以下の区間で運転を取りやめるとしています。 ＜しおかぜ号＞１月１１日【岡山⇒松山方面】・しおかぜ１号岡山駅～宇多津駅間・しおかぜ３号岡山駅～宇多津駅間 【松山⇒岡山方面】・しおかぜ２号宇多津駅～岡山駅間・しおかぜ４号宇多津駅～岡山駅間 ＜南風